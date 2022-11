Domenica ecologica a Roma oggi 20 novembre: orari, strade in fascia verde e chi può circolare Oggi in programma a Roma la prima domenica ecologica della stagione invernale 2022-2023. Previsto il blocco della circolazione dalle 7.30 e alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 all’interno della fascia verde.

A cura di Enrico Tata

Oggi, domenica 20 novembre 2022, è in programma a Roma la prima domenica ecologica della stagione invernale 2022-2023, come comunicato sul sito ufficiale di Roma Mobilità. È disposto il blocco della circolazione per tutte le macchine dalle 7.30 e alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nella Ztl ‘Fascia Verde'. Le altre date delle domeniche ecologiche sono: 4 dicembre 2022, 8 gennaio 2023, 5 febbraio 2023 e 26 marzo 2023.

Domenica ecologica oggi a Roma: gli orari del blocco traffico il 20 novembre

La domenica ecologica prevede il blocco della circolazione nella zona Ztl ‘Fascia Verde' dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 di domenica 20 novembre 2023.

Dove non si può circolare oggi a Roma: le strade in fascia verde

Per questa prima domenica ecologica, informa Roma Mobilità, verrà mantenuto il vecchio perimetro della Fascia Verde. Un'ordinanza dello scorso 10 novembre ha infatti ampliato i confini dell'area e istituito nuove limitazioni.

La Fascia Verde di Roma comprende il centro storico, le zone all'interno dell'anello ferroviario e le zone delimitate dalle seguenti strade:

Grande Raccordo Anulare;

Via Aurelia (Fino a Via di Acquafredda);

Via di Acquafredda;

Via di Nazareth;

Via di Boccea;

Via Mattia Battistini;

Via del Forte Braschi;

Via della Pineta Sacchetti;

Via Montiglio;

Via Arbib Pascucci;

Via della Pinetta Sacchetti;

Via Trionfale;

Via Igea;

Via della Camilluccia;

Via Cassia (da Piazza dei Giochi Delfici d Via Pareto);

Via Pareto;

Via G. Fabbroni;

Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via Due Ponti);

Via dei Due Ponti;

Sponda Fiume Tevere;

Grande Raccordo Anulare;

Sponda Fiume Tevere;

Sponda Fiume Aniene;

Via dei Prati Fiscali;

Viale Jonio;

Via Ugo Ojetti;

Via Arturo Graf;

Via Kant;

Via E. Galbani;

Via Palombini;

Via di Casal dei Pazzi;

Via Tiburtina (da Via Casal dei Pazzi alla Metro di S. Maria del Soccorso, incluso Parcheggio di Ponte Mammolo);

Via del Frantoio;

Via Venafro;

Via I. Giordani;

Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad A 24);

A 24 (Fino a Viale Palmiro Togliatti);

Viale Palmiro Togliatti;

Ferrovia Roma – Sulmona;

Grande Raccordo Anulare

Ferrovia Roma – Sulmona;

Viale Palmiro Togliatti;

Via Tuscolana (da Viale Palmiro Togliatti a Via Capannelle);

Via delle Capannelle;

Via Appia Nuova (da Via delle Capannelle al G.R.A.);

Grande Raccordo Anulare;

Via Ardeatina;

Via Di Grotta Perfetta;

Via E. Spalla;

Via del Tintoretto;

Via Laurentina;

Via C. Colombo;

Viale dell’agricoltura;

Viadotto della Magliana;

Via della Magliana;

Via del Trullo;

Via Affogalasino;

Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via di Monteverde);

Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via V. Tizzani);

Via V. Tizzani;

Via L. Arati;

Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a Piazzetta del Bel Respiro);

Via Leone XIII;

Via Gregorio VII;

Circonvallazione Aurelia;

Via Aurelia (da Piazza S. Giovanni Battista de la Salle al G.R.A.);

Grande Raccordo Anulare.

Le auto che possono circolare a Roma durante la domenica ecologica

Le automobili che possono circolare nella ‘Fascia Verde' durante la domenica ecologica sono quelle alimentati a metano, Gpl, Bi-Fuel, veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi e per i casi di accertamento legati all’emergenza COVID-19, compresa la somministrazione dei vaccini.