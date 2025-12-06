Domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde
Nuova domenica ecologica a Roma. Domani, domenica 7 dicembre è in programma nella Capitale il blocco del traffico per la Domenica Ecologica con il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella ZTL Fascia verde.
Il blocco è previsto dalle ore 7.30 alle 12.30 e successivamente dalle ore 16.30 alle 20.30 per i mezzi che rientrano nelle limitazioni al traffico. Attenzione, però. Va ricordato che sono previste alcune esenzioni, come quelle per i veicoli elettrici. Previste multe e sanzioni per chi non rispecchia i divieti. La prossima domenica ecologica della stagione 2025-26 è prevista nel prossimo anno, a gennaio. Secondo quanto previsto fino ad ora i prossimi appuntamenti con la domenica ecologica romana sono per i giorni: 18 gennaio, 22 febbraio e il 29 marzo 2026.
Gli orari della Domenica Ecologica a Roma il 7 dicembre
Come anticipato, il blocco stradale nel corso della Domenica Ecologica di domani, domenica 7 dicembre, è previsto nel corso della giornata, con una pausa nella parte centrale. Il divieto di transito è valido dalle ore 7.30 alle 12.30 e successivamente dalle ore 16.30 alle 20.30.
Dove non si può circolare a Roma: la mappa delle strade in Fascia Verde
Il divieto imposto dalla domenica ecologica è valido nella zona a traffico limitato di Roma, la cosiddetta Fascia Verde. Fanno parte della Ztl le seguenti strade di Roma:
- Via Aurelia – Circovallazione Aurelia
- Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna
- Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton
- Vicolo di Papa Leone – Via Alberese
- Via della Magliana – Altezza civico 309
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)
- Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)
- Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina
- Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina
- Via Luigi Perno – Via Laurentina
- Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina
- Viale del Tintoretto – Via Laurentina
- Via del Serafico – Via Laurentina
- Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro
- Via Ardeatina -Via di Tor Carbone
- Via di Tor Carbone – Via Ardeatina
- Via Torricola – Via Ardeatina
- Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova
- Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria
- Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà
- Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti
- Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti
- Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti
- Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti
- Via Casilina – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti
- Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti
- Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti
- Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti
- Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti
- Via Collatina – Via Palmiro Togliatti
- Via Furio Cicogna – Via Tiburtina
- Via Tiburtina – Via di Rebibbia
- Via Nomentana – Viale Kant
- Via Ettore Romagnoli altezza civico 89
- Viale Adriatico – Via Col di Rezia
- Via Lampedusa – V.le Jonio
- Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36
- Via Salaria Altezza PMV TE/20
- Via Salaria – Via del Foro Italico
- Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania
- Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)
- Via Cassia Nuova – Via Pareto
- Via Vilfredo Pareto altezza civ.19
- Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8
- Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici
- Via Trionfale – Largo CerviniaVia Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.
Chi può circolare e chi no durante il blocco traffico del 7 dicembre
Come già previsto nella scorsa domenica ecologica, quella del 9 novembre scorso, la circolazione in Fascia Verde è vietata per i veicoli a motore endotermico, con esclusione di alcune categorie. Non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2; i veicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Per quanto riguarda invece ciclomotori e motoveicoli non potranno circolare Pre-Euro 1 ed Euro 1 (con l'eccezione di alcuni Euro 2, come da ordinanza 145/2025). Attenzione, però: sono previste deroghe per veicoli specifici come ad esempio veicoli elettrici, ibridi, ad uso disabili, e di emergenza e pubblica utilità.
Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione
Non mancano le multe. Chi decide di mettersi alla guida durante la domenica ecologica senza rispettare le regole rischia di incorrere in sanzioni da un minimo di 163 euro a un massimo di 658, a seconda della gravità della violazione. Oltre al pagamento della sanzione, inoltre, per i conducenti che commettono l’infrazione più volte è prevista anche la sospensione della patente di guida, che può durare fino a 30 giorni.