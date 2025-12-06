Domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde

Nuova domenica ecologica a Roma. Domani, domenica 7 dicembre è in programma nella Capitale il blocco del traffico per la Domenica Ecologica con il blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella ZTL Fascia verde.

Il blocco è previsto dalle ore 7.30 alle 12.30 e successivamente dalle ore 16.30 alle 20.30 per i mezzi che rientrano nelle limitazioni al traffico. Attenzione, però. Va ricordato che sono previste alcune esenzioni, come quelle per i veicoli elettrici. Previste multe e sanzioni per chi non rispecchia i divieti. La prossima domenica ecologica della stagione 2025-26 è prevista nel prossimo anno, a gennaio. Secondo quanto previsto fino ad ora i prossimi appuntamenti con la domenica ecologica romana sono per i giorni: 18 gennaio, 22 febbraio e il 29 marzo 2026.

Gli orari della Domenica Ecologica a Roma il 7 dicembre

Come anticipato, il blocco stradale nel corso della Domenica Ecologica di domani, domenica 7 dicembre, è previsto nel corso della giornata, con una pausa nella parte centrale. Il divieto di transito è valido dalle ore 7.30 alle 12.30 e successivamente dalle ore 16.30 alle 20.30.

Dove non si può circolare a Roma: la mappa delle strade in Fascia Verde

Il divieto imposto dalla domenica ecologica è valido nella zona a traffico limitato di Roma, la cosiddetta Fascia Verde. Fanno parte della Ztl le seguenti strade di Roma:

Via Aurelia – Circovallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo – Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli -Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone – Via Alberese

Via della Magliana – Altezza civico 309

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. Centro)

Via C.Colombo – Viale Marconi ( ingresso da Via Colombo dir. EUR)

Via Cristoforo Colombo – corsie centrali Via Laurentina

Via Cristoforo Colombo – corsie laterali Via Laurentina

Via Luigi Perno – Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò – Via Laurentina

Viale del Tintoretto – Via Laurentina

Via del Serafico – Via Laurentina

Via Vitellia – Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina -Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone – Via Ardeatina

Via Torricola – Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo – Via Appia Nuova

Via Appia Nuova – Via Pizzo di Calabria

Circovallazione Tuscolana – Via Tuscolana / Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana – Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato – Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda – Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano – Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina – Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi – Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Sesami – Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi – Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (dir. Via dei Larici) – Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina – Via Palmiro Togliatti

Via Collatina – Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna – Via Tiburtina

Via Tiburtina – Via di Rebibbia

Via Nomentana – Viale Kant

Via Ettore Romagnoli altezza civico 89

Viale Adriatico – Via Col di Rezia

Via Lampedusa – V.le Jonio

Via Pantelleria – V.le JonioLargo Valtournanche Altezza civico 36

Via Salaria Altezza PMV TE/20

Via Salaria – Via del Foro Italico

Via Flaminia altezza svincolo Via Flaminia

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania

Via Flaminia Nuova Altezza – Via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova – Via Pareto

Via Vilfredo Pareto altezza civ.19

Via di Vigna Stelluti Altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai – Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale – Largo CerviniaVia Vittorio Montiglio – Via Luigi Arbib Pascucci.

Chi può circolare e chi no durante il blocco traffico del 7 dicembre

Come già previsto nella scorsa domenica ecologica, quella del 9 novembre scorso, la circolazione in Fascia Verde è vietata per i veicoli a motore endotermico, con esclusione di alcune categorie. Non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1, Euro 1 e Euro 2; i veicoli alimentati a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Per quanto riguarda invece ciclomotori e motoveicoli non potranno circolare Pre-Euro 1 ed Euro 1 (con l'eccezione di alcuni Euro 2, come da ordinanza 145/2025). Attenzione, però: sono previste deroghe per veicoli specifici come ad esempio veicoli elettrici, ibridi, ad uso disabili, e di emergenza e pubblica utilità.

Multe e sanzioni per chi non rispetta il divieto di circolazione

Non mancano le multe. Chi decide di mettersi alla guida durante la domenica ecologica senza rispettare le regole rischia di incorrere in sanzioni da un minimo di 163 euro a un massimo di 658, a seconda della gravità della violazione. Oltre al pagamento della sanzione, inoltre, per i conducenti che commettono l’infrazione più volte è prevista anche la sospensione della patente di guida, che può durare fino a 30 giorni.