Domenica 19 dicembre Open Day di Natale a Roma e nel Lazio: come prenotare il vaccino La Regione Lazio ha organizzato per domenica 19 dicembre un ‘Open Day’ per la somministrazione dei vaccini anti Covid. All’interno le info su come prenotare e gli hub che hanno aderito all’iniziativa.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Lazio ha organizzato per domenica 19 dicembre un ‘Open Day' vaccinale per un "Natale sicuro". Per accedere alle strutture aderenti all'iniziativa i cittadini dovranno effettuare la prenotazione online. Nel Lazio sono state somministrate ieri oltre 61mila dosi di vaccino anti Covid, più 10 per cento rispetto alla settimana precedente, La percentuale della popolazione over 12 con doppia dose ha ormai superato l'89 per cento. Un adulto su quattro ha già effettuato anche la dose booster. Tuttavia, fa sapere l'assessore D'Amato, "ci sono ancora nella nostra regione 400 mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo invitandoli a prenotare".

Come prenotare e quale vaccino verrà utilizzato

Le modalità di prenotazione verranno pubblicate nelle prossime ore sul sito Salute Lazio della Regione Lazio. Non è chiaro se le prenotazioni saranno aperte a tutte le fasce d'età, a tutti coloro che devono ricevere la terza dose oppure anche a coloro che devono ancora sostenere il primo ciclo vaccinale. Non è stato comunicato neanche, per ora, quale vaccino verrà somministrato tra i due a mRna a disposizione, Pfizer e Moderna. Ricordiamo che per le terze dosi sono gli unici due vaccini autorizzati. Chi ha effettuato le prime due dosi con Pfizer può ricevere Moderna come terza dose e viceversa.

La mappa degli hub e degli ospedali che faranno l'Open Day

Questo l'elenco delle strutture che hanno aderito all'Open Day in programma domenica 19 dicembre 2021:

Leggi anche Come il virus dell'HIV può aver dato vita alla variante Omicron

Asl Roma 1:

Nuova Villa Claudia, Roma

Cristo Re, Roma

Tiberia Hospital, Roma

Asl Roma 2:

Merry House, Roma

Policlinico Luigi di Liegro, Roma

Asl Roma 6

Ini Grottaferrata

Sant'Anna Città di Pomezia

Villa delle Querce, Nemi

Asl di Latina

Icot, Latina

Città di Aprilia

Asl Frosinone

Villa degli Ulivi

Sant'Anna di Cassino

Asl di Viterbo

Nuova Santa Teresa, Viterbo

Qua la mappa delle strutture aderenti all'Open Day: