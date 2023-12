Disoccupato compra un gratta e vinci da 5 euro: bottino da mezzo milione ad Aprilia È bastato un 27: un disoccupato ha tentato la sorte in un bar di Aprilia. Ha speso 5 euro e si è aggiudicato una vincita da mezzo milione.

A cura di Beatrice Tominic

È entrato nel bar l'Angolo in via Carducci ad Aprilia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 dicembre. Ha fatto due chiacchiere con i gestori, Nando e Pietro. Ha ordinato un caffè. Dopo averlo bevuto, più per divertimento che con convinzione, ha acquistato un gratta e vinci da cinque euro, per sfidare la sorte in un periodo difficile della sua vita in cui è rimasto senza lavoro. E la fortuna è stata dalla sua parte. È bastato un 27, il terzo numero della serie che stava grattando, per capire che stava vincendo un premio consistente. E, infatti, è uscito dal bar con mezzo milione di euro.

La maxi vittoria di ieri pomeriggio

A raccontarlo è il Messaggero. "Non potevamo crederci – dicono le persone presenti al momento della scoperta della maxi vincita – Siamo stati felici anche perché conosciamo il vincitore, sappiamo che sta affrontando un periodo difficile: è un bel regalo di Natale". Una sorpresa inaspettata che gli ha cambiato la vita. Subito dopo ha lasciato il locale ed è tornato dai suoi familiari a cui ha potuto raccontare del suo immenso colpo di fortuna.

I precedenti: Aprilia città fortunata

Non è la prima volta che la cittadina in provincia di Latina vede vincite di questo genere. Tempo fa un'altra persona aveva vinto un altro jackpot dall'immenso valore, una cifra record. A vincerla, in maniera più discreta, un abitante del centro Italia: una volta appresa la notizia i residenti e le residenti di Aprilia si sono messi alla ricerca del fortunato (o della fortunata), senza riuscire a capire di chi si trattasse. La vincita, in quell'occasione, era stata addirittura di quasi due milioni di euro.