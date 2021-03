in foto: Foto da Facebook

Situazione disastrosa questa mattina per i pendolari che per andare al lavoro devono percorrere la via Pontina. A causa del maltempo la strada si è allagata in diversi punti, creando disagi per gli automobilisti e i motociclisti che la stanno percorrendo. Non solo: le forti piogge hanno causato l'apertura di enormi voragini che stanno creando non pochi problemi alla circolazione. Senza contare gli incidenti che si sono verificati sin dalle prime ore del mattino, che hanno rallentato ancora di più il traffico e causato code lunghe chilometri. In particolare sui social i pendolari segnalano la via Pontina bloccata in direzione Roma all'altezza di Marconi a causa di un mezzo pesante messo di traverso, mentre in direzione di Latina si procede su una sola corsia.

Maltempo nel Lazio, allagata via Laurentina

Come si vede dalle immagini e dai video pubblicati sul gruppo ‘Noi pendolari della Pontina', la situazione non è migliore sulla via Laurentina. La strada è completamente allagata, con macchine bloccate in un metro d'acqua e impossibilitate a proseguire, e traffico completamente paralizzato. Una situazione che sta indignando chi ogni mattina è costretto a percorrere quelle strade per spostarsi e puntualmente si trova a dover fare i conti con asfalto dissestato, buche, allagamenti e incidenti. Problemi ci sono anche in altre zone, dove a causa del maltempo si sono verificati diversi incidenti. Allagata anche la via Palombarese all'altezza di Marco Simone, mentre chiusure sono in corso sulla Tangenziale Est a causa di incidenti provocati molto probabilmente dal maltempo. Code per incidente anche sul Grande Raccordo Anulare.