Direttrice di albergo presa a calci e pugni da un gruppo di turisti spagnoli: è in ospedale L’aggressione è avvenuta in un albergo in zona Tor di Quinto. I carabinieri hanno identificato i quattro turisti spagnoli, le indagini sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

La direttrice di un albergo a Tor di Quinto è stata aggredita oggi da quattro turisti spagnoli con cui aveva avuto una lite. La donna è stata aggredita a calci e pugni dai quattro: a causa delle ferite riportate ha dovuto chiamare l'ambulanza, che l'ha portata in codice giallo all'ospedale San Pietro. Fortunatamente le lesioni riportate non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato i quattro turisti accusati di aver aggredito la donna. La loro posizione è al vaglio, accertamenti sono in corso su quanto accaduto. Non è escluso che la loro posizione, in seguito alle indagini che i militari stanno conducendo in queste ore, possa aggravarsi. Tutti e quattro saranno ascoltati dai carabinieri, in modo da avere anche la loro versione dei fatti.

Direttrice di hotel presa a calci e pugni: indagini in corso

Come mai i quattro turisti abbiano litigato con la direttrice dell'albergo, non è noto. Si sarebbe trattato però, di una discussione nata per futili motivi, e che non sarebbe dovuta degenerare in quel modo. Fatto sta che, secondo il racconto della donna, a un certo punto i quattro l'avrebbero aggredita, prendendola a calci e pugni. Da sola contro quattro persone, non è ovviamente riuscita a difendersi e ha avuto la peggio. Appena i ragazzi si sono allontanati e ne ha avuto l'occasione ha chiamato subito il 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno subito raggiunto i quattro turisti per identificarli. Adesso saranno condotti ulteriori accertamenti, ed è probabile che per loro scatti una denuncia data l'aggressione subita dalla direttrice.