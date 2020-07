in foto: Il ristorante Old Wild West di Dragona

Uno dei cittadini di nazionalità bengalese risultati positivi a Ostia, e che vivevano tutti nello stesso appartamento, c'è anche un uomo che era impiegato nel ristorante del marchio Old Wild West di Dragona, alla periferia di Ostia. Il locale è ora stato chiuso per effettuare i tamponi su tutti i dipendenti e permettere la sanificazione dei locali. Da quanto si apprende l'uomo contagiato lavorava come lavapiatti nell'hamburgheria e non a contatto con il pubblico.

"Per tutelare i nostri clienti e il nostro personale addetto abbiamo spontaneamente deciso la chiusura preventiva e temporanea dell’esercizio per 3/4 giorni di via di dragone 113, al fine di permettere l’attuazione di tutte le misure preventive quali: tamponi a tutto lo staff e sanificazione straordinaria di tutto il locale con ditta certificata, avendoci comunicato che un nostro addetto, attualmente in cassa integrazione nella propria abitazione è stato trovato positivo al Covid 19". Questa la comunicazione ai clienti dei titolari del locale.

Cluster a Ostia: indagine epidemiologica in corso

L'Asl Roma 3 ha aperto un drive in Covid a Casal Bernocchi, dove i cittadini che hanno avuto contatti con le persone coinvolte nel cluster possono recarsi per il tampone, così come i clienti del locale e dello stabilimento "La Vela" dove lavorava uno dei positivi. Al momento tutti i tamponi ai dipendenti dello stabilimento di Ostia sono risultati negativi ed entrambi i lavoratori erano impiegati in cucina senza contatti con il pubblico.