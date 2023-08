Dimessa dall’ospedale di Viterbo, 55enne muore dopo una settimana: la denuncia dei familiari “Non avete capito che era una malata terminale?”, ha detto una caposala nei giorni successivi al marito e ai figli della donna. Era stata dimessa una settimana prima.

A cura di Beatrice Tominic

Era stata ricoverata lo scorso 19 luglio, a seguito di un forte mal di testa. Dimessa il 2 agosto successivo, è morta una settimana dopo, giovedì 10 agosto, dopo un secondo vano ricovero per una sospetta polmonite. È accaduto ad una donna di 55 anni, all'ospedale di Belcolle, a Viterbo, come riporta Tuscia Web.

Secondo i medici che l'hanno dimessa, la donna sarebbe stata in via di guarigione. "Non avete capito che è una malata terminale?", avrebbe invece detto ai familiari una caposala nei giorni successivi al secondo ricovero, prima del tragico epilogo. Sono troppi gli interrogativi senza risposta tanto che la famiglia della donna, il marito e i due figli, hanno sporto querela nella stazione locale dei carabinieri, chiedendo di aprire un'inchiesta. Anche secondo loro la donna si sarebbe aggravata dopo le dimissione: l'obiettivo è capire cosa sia successo.

Il primo ricovero

Il primo ricovero della cinquantacinquenne è avvenuto lo scorso 19 luglio, quando la donna ha iniziato ad accusare forte mal di testa. È stata dimessa il 2 agosto: in via di guarigione, non avrebbe potuto trovare altro che vantaggi nell'ambiente familiare.

Il giorno successivo, 3 agosto, dopo una notte insonne, la donna è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Belcolle su disposizione del sostituto del medico curante che, visto il livello inferiore a 84 ella saturazione del sangue, le ha riscontrato una sospetta polmonite.

Due anni e mezzo fa la donna era stata operata per un tumore e ha concluso soltanto lo scorso maggio un ultimo ciclo di chemioterapia. Eppure nessun medico l'aveva sottoposta a nuove cure a seguito del ricovero del 19 luglio. Fino ad arrivare alle dimissioni e al tragico epilogo di qualche giorno fa.