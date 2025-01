video suggerito

Diciassettenne accoltellato a Testaccio, un testimone: "L'aggressore non è della nostra scuola" Il ragazzo aggredito frequenta il centro di formazione professionale Ciofs Fp Lazio di via Ginori, ma secondo un testimone oculare ad aggredirlo non sarebbe stato un compagno di scuola, ma un coetaneo esterno all'istituto.

A cura di Enrico Tata

Proseguono le indagini sull'accoltellamento di un ragazzo di 17 anni a Roma. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 in piazza Testaccio. Il ragazzo, ferito gravemente, è per fortuna uscito dalla terapia intensiva e attualmente è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale San Camillo. Le sue condizioni restano gravi, ma non è in pericolo di vita.

Il ragazzo frequenta il centro di formazione professionale Ciofs Fp Lazio di via Ginori, ma secondo un testimone oculare ad aggredirlo non sarebbe stato un compagno di scuola, ma un coetaneo esterno all'istituto. Secondo quanto riferito, l'episodio è nato da una rissa a scuola dopo il suono della campanella, forse per qualche parola di troppo. "Poi è entrato in gioco un altro, non della mia scuola, come supporto all'aggressore, che ha tirato fuori il coltello e ha ferito alla gola il ragazzo".

Successivamente, ha detto ancora il testimone, "sono stato portato in questura per testimoniare e sono tornato a casa dopo la mezzanotte. Sono rimasto scioccato".

Gli amici del 17enne hanno confermato che l'aggressione è nata da "una lite tra i banchi di scuola. Si sono scontrati a scuola: si sono guardati male, si sono spostati in piazza e poi è successo tutto questo". Il ragazzo è stato accoltellato al collo e subito dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Ai microfoni di Fanpage.it la mamma ha detto: "È un bravo ragazzo, prima studiava e lavorava, perché voleva essere indipendente ed aiutarmi, ora studia e basta, perché gli ho detto che deve pensare a studiare".