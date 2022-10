Deve consegnare un pacco ma non c’è nessuno: corriere scavalca un muro e rimane infilzato È stato soccorso con eliambulanza un corriere 39enne rimasto ferito dopo aver scavalcato il muro di un’abitazione a Manziana.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È stato soccorso in codice rosso un corriere rimasto gravemente ferito, dopo essersi infilzato con un ferro del muro di un'abitazione. L'incidente sul lavoro risale all'ora di pranzo di ieri, lunedì 3 ottobre, ed è avvenuto nel Comune di Manziana, a circa un'ora da Roma. Secondo le informazioni apprese la vittima è un corriere che lavora per un'azienda logistica, un trentanovenne di nazionalità romena, che al momento dell'accaduto stava facendo delle consegne a domicilio nel territorio della provincia di Roma. Erano circa le ore 13.30 quando l'uomo ha suonato alla porta di una casa, dove doveva lasciare un pacco. Ma al citofono non ha risposto nessuno.

Il corriere ha tentato di scavalcare un muro

Il corriere ha pensato che avrebbe potuto lasciare il pacco in sicurezza davanti alla porta, in modo che i destinatari al loro ritorno lo avrebbero trovato e avuto l'oggetto subito a disposizione. Si è dunque arrampicato sul muro, che è in parte crollato sotto al suo peso ed è rimasto infilzato da un ferro. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente dei soccorsi, sul posto è arrivato il personale sanitario. Date le condizioni in cui si trovava il trentanovenne oltre all'ambulanza è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata poco distante. I paramedici lo hanno preso in carico e trasportato in volo verso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il corriere ferito non rischia la vita

Giunto nel nosocomio in codice rosso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari e sono intervenuti sulle ferite provocate dall'incidente. Da quanto si apprende fortunatamente non rischierebbe la vita. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri della Compagnia di Bracciano intervenuti con una pattuglia e i militari della stazione di Manziana, per le verifiche di loro competenza.