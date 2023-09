Detenuto morto nel carcere di Frosinone: si indaga per omicidio colposo Aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morta del detenuto trentacinquenne nel carcere di Frosinone: indagano gli agenti della giudiziaria.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Si è ucciso nella cella del carcere di Frosinone, in via di Cerreto, nella notte dello scorso 30 agosto 2023. Per quanto accaduto la Procura di Frosinone ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti: in questi giorni continuano gli accertamenti per capire se possano esserci delle responsabilità per la morte dell'uomo, come riportato da il Messaggero.

Secondo quanto emerso dall'autopsia si è trattato di suicidio: ciò che si cerca di accertare in queste ore è se i soccorsi abbiano fatto davvero il possibile per salvargli la vita e se l'uomo, un trentacinquenne accusato di rapina e in attesa di giudizio, potesse restare da solo in cella.

Le indagini in corso

Sul caso sta indagando la polizia giudiziaria: gli agenti hanno già acquisito documenti, testimonianze e materiali da passare al vaglio, insieme alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza interni. Il trentacinquenne in passato aveva manifestato problemi psichiatrici ed era stato preso in cura dal servizio di prevenzione diagnosi e cura (Spdc) della Asl. Anche in carcere era seguito da psicologi e specialisti. Poteva restare in cella da solo? È questo il dubbio che cercano di colmare gli inquirenti, dopo che la sorella della vittima ha presentato un esposto.

Leggi anche Bimbo di 8 anni muore alle Terme di Cretone: tutti gli aspetti da chiarire

Cosa è successo nel carcere il 30 agosto

Si è ucciso lo scorso 30 agosto 2023: a far scattare l'allarme il vicino di cella che ha subito chiamato gli agenti della penitenziaria. Sono loro che lo hanno trovato agonizzante sul pavimento e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Un'ambulanza ha subito raggiunto il carcere per trasportare il trentacinquenne nell'ospedale Spaziani, nel capoluogo ciociaro. Era stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso, ma a causa del maltempo non è riuscito ad alzarsi in volo.

Poco dopo essere arrivato nella struttura sanitaria, appena qualche ora dopo, l'uomo ha perso la vita. Oggi attesi i funerali alle 15.30 della chiesa di Santa Maria a Fiume a Ceccano, dove risiedeva il trentacinquenne.