Detenuti pubblicano un video su TikTok per criticare la mensa del carcere: dieci denunce Un video su TikTok dal carcere di Frosinone ha attirato l’attenzione della polizia postale. Alcuni detenuti hanno criticato il cibo della mensa, lo smartphone è stato sequestrato e il video rimosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un video su TikTok per criticare i pasti serviti a mensa. Un filmato che arrivava direttamente dal carcere di Frosinone, protagonisti sono una decina detenuti, che non solo erano in possesso si uno smartphone, non consentito, ma avevano anche accesso ai social network. Una vicenda alla quale ha messo fine la polizia postale: il telefonino è stato sequestrato e il video nel giro di poco tempo è stato rimosso.

In un video i detenuti criticano la mensa del carcere

Come riporta Il Messaggero sulla piattaforma cinese è comparso il video "incriminato", ossia un filmato in cui alcuni detenuti reclusi nella casa circondariale di Frosinone si trovavano nella sala mensa al momento dei pasti e stavano mangiando. Hanno cominciato a fare battute, con le quali fingevano di trovarsi in un ristorante a cinque stelle e di deguastare piatti elaborati. Allusioni che in realtà venivano fatte per criticare i pasti ordinari del carcere.

Denunciati i detenuti che hanno pubblicato il video su TikTok

Il video dei detenuti su TikTok non è però passato inosservato agli agenti della polizia postale, che hanno individuato i detenuti e li hanno denunciati. Gli agenti della polizia penitenziaria in sinergia con la postale hanno perquisito le celle e trovato lo smartphone in questione, che i detenuti hanno utilizzato per riprendere tutto e lo hanno sequestrato. Non è la prima volta che nel carcere di Frosinone vengono trovati oggetti non consentiti, oltre a smartphone in altri frangenti sono state sequestrate armi e droga.