Derubano una donna del portafoglio, all’interno aveva quasi 8mila euro: arrestate due donne Si trovava nella stazione della metropolitana Cavour, a pochi passi da Termini, quando è stata derubata del portafoglio: al suo interno quasi 8mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

Ricco bottino per due ladre di 32 e 27 anni che hanno derubato una quarantottenne del suo portafogli. Al suo interno, infatti, c'erano quasi ottomila euro: 7870, per la precisione. È successo alla banchina della stazione della metropolitana di Cavour, linea B, a circa un chilometro da quella di Termini, snodo ferroviario centrale della città.

È proprio lì, a qualche passo dalla linea gialla che separa i binari dalla banchina, che le guardie giurate hanno notato le tre donne che stavano discutendo così animatamente che hanno ritenuto necessario chiamare il numero di emergenza unico 112.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino che hanno arrestato le due perché gravemente indiziate del reato di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, le due avrebbero agito durante la corsa del treno, all'interno del vagone della metropolitana.

Complice una distrazione e, probabilmente, la folla di viaggiatori e viaggiatrici all'interno del vagone, le due donne sono riuscite ad appropriarsi del portafoglio della donna che, purtroppo per loro, si è accorta del furto. All'interno del borsellino c'erano quasi 8mila euro in contante che, dopo l'arrivo della polizia, è stato prontamente riconsegnato alla legittima proprietaria. Le due, trovate ancora in possesso del bottino, sono state arrestate.

Nei giorni scorsi, oltre alle due donne, sono state arrestate altre due persone nella zona della stazione Termini: si tratta un quarantaseienne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di un quarantacinquenne colto durante uno scambio fra droga e denaro. Con lui una donna di 32 anni, denunciata in stato di libertà per concorso.