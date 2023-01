Derubano supermercato: bloccate da guardia giurata, l’aggrediscono con coltellate e morsi Hanno derubato un supermercato, ma sono state sorprese dalla guardia giurata che ha provato a bloccarle: l’hanno aggredita con coltellate e morsi. Ora sono in carcere.

Stavano scappando dopo aver derubato un supermercato, quando sono state sorprese dalla guardia giurata che ha provato a bloccarle: per difendersi si sono gettate sul vigilante, aggredendolo a colpi di coltellate e ferendolo con dei morsi. È successo ad Anzio, sul litorale laziale, dove due donne sono state arrestate pochi giorni fa perché gravemente indiziate, in concorso, dei reati di rapina e lesioni. Per una delle due è stata contestata anche la violazione della legge sulle armi.

Il furto nel supermercato di Anzio

L'episodio risale a qualche giorno fa ed è accaduto all'interno di un supermercato che si trova sulla via Nettunense. Le due donne, sicure di non essere viste, hanno nascosto all'interno di borsa e zaino della merce e poi si sono avviate verso l'uscita. La guardia giurata ha assistito alla scena, ha allertato la direzione che, a sua volta, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Poi ha oltrepassato le casse, inseguendo le due donne che stavano uscendo senza pagare per bloccarle.

L'aggressione alla guardia giurata

Le due, non appena avvicinate della guardia giurata, hanno reagito: la più grande, di 46 anni, ha estratto un coltello da cucina con cui ha colpito il vigilante ad un braccio, mentre l'altra, di 24, si è gettata sull'altro braccio mordendolo. Dopo aver ferito la guardia giurata, si sono rimesse in fuga, ma sono state bloccate sulla porta dell'ingresso del centro commerciale dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno arrivati nel frattempo. Durante la perquisizione è stato rinvenuto il coltello, ancora nascosto nella tasca del giacchetto insieme alla merce rubata.

Il trasferimento in ospedale e gli arresti

La guardia giurata è stata trasportata immediatamente in ospedale dove medici e infermieri l'hanno visitata e presa in cura. Diversamente le due donne sono state arrestate in flagranza di reato: entrambe per rapina e lesione, a cui, per la 46enne si è aggiunta la violazione della legge sulle armi. Su richiesta del gip, l'arresto è stato convalidato: la 46enne è stata trasferita in carcere, mentre la 24enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari ma, poiché non è stata trovata nel domicilio dichiarato durante un controllo, è stata arrestata per evasione e portata in carcere.