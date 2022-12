Demolito il Palacavicchi, regno dei balli di gruppo: addio a un pezzo di storia di Roma Palacavicchi: perr anni questo nome è stato simbolo delle serate danzanti, della salsa e dei balli di gruppo nel quadrante Sud di Roma. Nei prossimi giorni verrà demolito.

A cura di Enrico Tata

Il Palacavicchi

Addio al Palacavicchi, che sta per essere demolito. I lavori di sgombero delle sale, come si vede nelle fotografie postate sui social da moltissimi cittadini, sono già cominciati. Per anni questo nome è stato simbolo delle serate danzanti, della salsa e dei balli di gruppo nel quadrante Sud di Roma. Nei primi anni 2000 c'è stato il boom: tutti i fine settimana i padiglioni si riempivano di ballerini, soprattutto salseri e in generale amanti dei ritmi tropicali.

Sono tantissimi, sui social, i romani che in queste ore stanno pubblicando i loro ricordi all'interno delle sale di via Bandinelli, tra Morena e Ciampino, estrema periferia Sud della Capitale. "Quante persone, quante storie, quante emozioni sono passate per questi luoghi. Si dice che alcune cose , una volta che le hai amate, diventano tue per sempre. Questo penso sara‘ così per tanti di voi che in tutti questi anni avete fatto parte di questo luogo. Daje", ha scritto per esempio Paolo. "Ci ho passato una vita! Con grande dispiacere demoliscono i più bei locali da ballo di Roma. Palacavicchi! Potevano sistemare tutto e legalizzarlo dandolo in gestione", il parere di Tiziana. E ancora Mario: "Con il mio corpo di ballo e con centinaia di allievi, l' ho frequentato per 10 anni.Spettacoli, lezioni, bagni di folla incredibili! Lo conosco in ogni centimetro della sua enorme estensione … ed ho ballato su ogni pezzetto di pavimento possibile … con grandi soddisfazioni (per me e per coloro che ho portato sul palco del Roma Salsa Festival)".

I motivi della demolizione? Troppi abusi edilizi. Più volte il gruppo che lo aveva in gestione ha provato con Roma Capitale la via della sanatoria, ma 62 abusi sono stati dichiarati insanabili. Per questo le sei sale dell'immensa struttura, 18mila metri quadrati, verranno demolite nei prossimi giorni.