Decorazioni abusive al Crazy Pizza in via Veneto, la provocazione di Briatore: "Venite e avrete un fiore" Continua la diatriba fra il Crazy Pizza di Flavio Briatore e il comune di Roma per le decorazioni floreali che sono costate al locale una multa. "Se venite domenica vi offriamo un fiore", è l'ultima provocazione dell'imprenditore.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la storia di Flavio Briatore del Crazy Pizza su Instagram, a destra il locale di via Veneto.

"Offriremo una degustazione e un fiore a tutti". Che sia una forma di riciclo creativo per liberarsi delle decorazioni floreali abusive o soltanto una semplice provocazione non ci è dato saperlo. Ciò che è certo è che, a meno di due settimane dalla multa che il Crazy Pizza in via Veneto ha ricevuto per le decorazioni floreali al muro, giudicate abusive dal comune di Roma, il botta e risposta fra Flavio Briatore e il I Municipio non è destinato a concludersi.

L'iniziativa del Crazy Pizza dopo la multa

Appuntamento per domani domenica 6 ottobre 2024: per i clienti, oltre alla degustazione di pizza, arriva un fiore. "Rimuovete i fiori e li donate?", si chiede allora qualcuno. "Briatore sei il numero uno! I barboni della capitale amerebbero i suoi fiori lesivi del decoro", scrive un'altra, facendo eco alla reazione, diffusa in video su Instagram e poi rimossa, del noto impreditore dopo aver appreso della multa. "I fiori sono il simbolo del mio locale. Ma capisco che a Roma preferiscano la spazzatura", aveva dichiarato in toni forti Briatore, senza risparmiare critiche agli amministratori del comune.

La storia Instagram di Flavio Briatore in cui promuove la sua iniziativa.

"Non so come abbiate fatto a votarli – aveva scritto – Sono odiatori sociali. Dovreste mandarli via a calci nel sedere perché è gente che non serva a nulla. A Roma vanno bene le bancarelle abusive, la camorra, la mafia, la spazzatura. Ma non vanno bene i miei fiori".

L'ingresso di Crazy Pizza in via Veneto. A destra, Flavio Briatore nel video sul suo profilo Instagram

La risposta del Comune: "È via Veneto a dare lustro al locale, non viceversa"

In due giorni è arrivata anche la risposta del comune di Roma, con un intervento del Presidente alle attività produttive di Roma Capitale Andrea Alemanni: "Vuole fare da esempio, ma non capisce che per prima cosa occorre seguire le regole, che valgono per tutti – ha spiegato – È stato spiacevole e inadeguato: non si può avere una reazione del genere per una multa lecita, da neanche 400 euro, soprattutto se si vuole fare da modello". E poi ha sottolineato: "Qualsiasi sia la tua attività, se si trova a Roma, cioè in una delle aree più prestigiose del mondo, non è l'attività che dà lustro a via Veneto, semmai il contrario".

Perché il Crazy Pizza è stato multato dal Comune di Roma

Tutta la diatriba ha avuto inizio lo scorso 28 settembre, quando il locale di Flavio Briatore è stato multato per le decorazioni floreali appese al muro, giudicate dal I municipio abusive. "Sono abusive, perché non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici come quelli che si trovano in via Veneto", hanno spiegato dal Municipio. Un provvedimento, però, che non dovrebbe aver stupito Briatore: il Crazy Pizza di via Veneto era già stato multato per lo stesso motivo tempo prima e, nonostante questo, non ha rimosso le decorazioni.

Per ora nessun compromesso è stato raggiunto e, stando al braccio di ferro degli ultimi giorni, sembra proprio che nessuna delle due parti voglia cedere in alcun modo.