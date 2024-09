Daniela Circelli travolta sulla Tiburtina: arrestato e in carcere il pirata della strada

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

A sinistra la foto del punto in cui è avvenuto l'investimento, a destra Daniela Circelli, travolta e uccisa dall'auto pirata.

È finita in carcere la fuga del pirata della strada, che ha travolto e ucciso Daniela Circelli lungo via Tiburtina nel Comune di Tivoli in provincia di Roma. I carabinieri della Stazione di Tivoli Terme coordinati dalla Procura della Repubblica hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia all'automobilista che l'ha investita. Si tratta di un ventiseienne, che dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale, omissione di soccorso e calunnia. Nei suoi confronti il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha disposto la misura cautelare e l'uomo si trova a Rebibbia.

Il provvedimento è scattato al termine delle attente indagini dei militari dell'Arma diretti dalla Procura di Tivoli con il procuratore Francesco Menditto. Un'analisi che ha portato ad individuare il pirata della strada, che ha travolto e ucciso la trentanovenne, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali la notte di lunedì 9 settembre scorso diretta al lavoro.

Le indagini portano al pirata della strada

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine gli investigatori hanno acqusito e passato al vaglio le immagini di ben diciannove telecamere, che hanno immortalato il passaggio dell'auto pirata, una Golf Volkswagen. Gli accertamenti tecnici ed le testimonianze hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ventiseienne, arrestato al momento del sinistro in cui ha perso la vita Daniela, stava guidando a velocità elevata lungo via Tiburtina, l'ha travolta ed è scappato, senza fermarsi a prestarle soccorso. Probabilmente era impegnato in una gara automobilistica di velocità clandestina.

L'arresto per pericolosità sociale e fuga

I carabinieri hanno ritrovato la Golf il giorno successivo all'incidente nell'impatto aveva perso lo stemma frontale. Sulla vettura verranno fatti altri accertamenti tecnici. La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli l'ordinanza di custodia cautelare, considerando la pericolosità sociale e il rischio di fuga. L'automobilista ora si trova nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.