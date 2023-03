“Dammi 200 euro”: 49enne minaccia il padre che non gli dà i soldi per la droga, arrestato Un uomo di 49 anni è stato arrestato per estorsione nei confronti del padre 74enne al quale ha chiesto insistentemente denaro per comprare la droga.

A cura di Beatrice Tominic

È stato arrestato per estorsione dopo essere stato denunciato da suo padre: è accaduto a Tor Bella Monaca dove un uomo di 49 anni, un romano disoccupato e con precedenti penali, si è rivolto al padre chiedendogli insistentemente soldi per acquistare la droga. "Mi servono 200 euro", avrebbe più volte detto al padre, un settataquattenne. Al rifiuto, il figlio sarebbe salito a bordo dell'automobile sulla quale l'anziano si trovava insieme alla compagna: avrebbe iniziato a minacciarlo insistentemente. A quel punto il padre è immediatamente ripartito e, con l'intento di chiedere aiuto, si è recato in direzione della caserma dei carabinieri.

La denuncia del padre

Subito dopo aver ingranato la marcia, il settantaquattrenne si è recato nella caserma dei carabinieri in via Domenico Parasacchi, poco distante. Sceso dall'automobile, ha chiesto immediatamente aiuto ai militari e ha denunciato il figlio.

I militari, a quel punto, sono intervenuti: hanno bloccato il quarantanovenne che stava continuando a minacciare il padre per estorcergli denaro. Poi lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e di una siringa usata ed è stato arrestato.

L'arresto del 49enne

Nei confronti del 49enne bloccato dai militari è scattato l'arresto, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione nei confronti del padre. Sottoposto all'udienza, il Gip del Tribunale di Roma ha poi convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la custodia in carcere: a suo carico è scattata anche la segnalazione amministrativa all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti.