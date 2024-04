video suggerito

Minaccia la compagna, lei si rifugia con la bimba dai vicini: lui le insegue e viene arrestato Minaccia al telefono la compagna che si rifugia con la figlia dai vicini. Lui la insegue, prova ad introdursi nel terrazzo ma si ferisce: arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Da tempo l'uomo, residente a Sermoneta, tormentava la compagna, quarantaduenne. I due vivevano insieme alla figlia, minorenne. Il culmine è stato raggiunto nella notte di lunedì 29 aprile 2024: prima l'ha chiamata al telefono per minacciarla, poi l'ha raggiunta in casa. Ma non ha trovato né la compagna né la bambina: si erano rifugiate dai vicini, per evitare il peggio.

Cosa è successo la scorsa notte

L'allarme è scattato nella notte del 29 aprile scorso, quando il quarantaseienne ha minacciato la compagna per telefono. Preoccupata, la donna, che si trovava nella loro abitazione, ha chiesto aiuto ai vicini. Insieme alla figlia, minorenne, è entrata nell'appartamento al piano terra della palazzina, ospitata da alcuni condomini. Sono loro che, quando si sono resi conto che il quarantaseienne era rientrato che stava provando ad introdursi in casa loro, hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Scavalca il balcone e arriva in casa dei vicini

L'uomo, non appena appresa della presenza della compagna e della figlia a casa dei vicini, ha provato a farsi strada a casa loro, scavalcando il proprio balcone e calandosi nel giardino dei vicini. Ma mentre le inseguiva in casa degli altri condomini è successo qualcosa, forse un momento di distrazione o la perdita dell'equilibrio, e l'uomo di è ferito.

Cade e si frattura il piede. Poi l'arresto

Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale di Sermoneta insieme ai colleghi di quella di Cisterna di Latina: hanno trovato l'uomo dolorante a terra e lo hanno accompagnato all'ospedale di Latina. Il quarantaseienne è stato sottoposto alle cure da parte dei medici che gli hanno riscontrato una frattura al piede destro. Si trova ancora in ospedale, piantonato dai militari. Non appena sarà dimesso, sarà trasferito presso la casa circondariale di Latina.