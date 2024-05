video suggerito

Evade dai domiciliari a 84 anni: sorpreso dai carabinieri, viene arrestato di nuovo Condannato per guida in stato di ebbrezza a fine aprile, a neanche due settimane dall’inizio degli arresti domiciliari è evaso. E poi arrestato di nuovo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha 84 anni e in meno di due settimane è riuscito a finire ai domiciliari, evadere e tornarci di nuovo. È successo nel Frusinate ad un uomo di Serrone, arrestato a fine aprile dai carabinieri di Piglio dopo che la condanna nei suoi confronti, per simulazione di reato e guida sotto l’influenza risalenti ad un periodo compreso fra il 2010 e il 2016, è diventata definitiva.

Così, nonostante gli anni passati e l'età avanzata, nei confronti dell'uomo sono scattati i domiciliari. Ma lui, a neanche una settimana dall'inizio della pena di 8 mesi e 20 giorni a cui si è aggiunta anche una multa di 600 euro, è evaso.

L'evasione dopo una settimana

Si trovava agli arresti domiciliari, ma si è comunque messo alla guida della sua automobile per le vie del comune in cui vive, quello di Serrone.

Leggi anche Sorpreso ubriaco alla guida di un'auto: dopo oltre 10 anni scattano i domiciliari per un 84enne

L'uomo, di 84 anni, dopo quattordici anni è stato condannato alla pena degli arresti domiciliari, come emesso lo scorso 24 aprile 2024 dall'ufficio Siep della Procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone. Nei suoi confronti è scattate la misura di "espiazione pena detentiva" in condanna definitiva, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

A notarlo nei giorni scorsi mentre viaggiava per le vie del paese, ancora una volta, i carabinieri di Piglio. I militari lo hanno fermato di nuovo e dichiarato in arresto in flagranza di reato di evasione.

Il ritorno ai domiciliari

Sottoposto alle formalità di rito, è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove è rimasto in attesa dell'udienza di convalida presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Al termine dell'udienza è stata disposta (nuovamente) la convalida dell'arresto e nei confronti dell'ottantaquattrenne è stata nuovamente disposta la misura degli arresti domiciliari a casa sua.