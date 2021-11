D’Amato propone al governo Green Pass “intelligente” e quarantena per chi arriva dall’Est Europa L’assessore alla Sanità della Regione Lazio ha avanzato oggi due proposte al Governo: la quarantena obbligatoria per chi arriva dai paesi dell’Est Europa dove i contagi sono molto alti, come Romania e Bulgaria, e l’adozione di un Green Pass intelligente, una carta verde che diventa gialla per segnalare ai cittadini che si avvicina l’ora di ricevere la terza dose.

A cura di Redazione Roma

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha fatto oggi il punto sulla gestione della pandemia con un'intervista rilasciata al quotidiano il Messaggero. Rivolgendosi al Governo l'esponente della giunta Zingaretti ha chiesto prima di tutto nuove misure di prevenzione per i cittadini che arrivano in Italia da alcuni paesi dell'Est Europa dove l'ondata di contagi di Covid-19 è particolarmente preoccupante, come Romania o Bulgaria, e da cui gli arrivi e le partenze sono una costante viste le presenze stabili di cittadini stabilitisi negli anni del nostro paese.

"Serve la quarantena per chi arriva da alcuni Paesi dell'Est Europa dove i numeri dei nuovi casi sono altissimi e la percentuale dei vaccinati bassa. – ha dichiarato – Con Romania e Bulgaria l'Italia ha intensi rapporti, i lavoratori di quelle Nazioni sono impegnati nell'assistenza agli anziani". Non una misura di discriminazione, sottolinea, ma solo un provvedimento cautelare da attuare "con spirito di collaborazione".

D'Amato ha poi avanzato un'altra proposta al generale e Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, ovvero l'adozione di quello che definisce "un green pass intelligente" che informa quando si avvicina l'ora di vaccinarsi: "Quando si verifica il Qr code deve apparire per queste persone il colore giallo, una sorta di ammonizione", perché "se sei già stato vaccinato da più di sei mesi, è importante che tu vada a ricevere la terza dose". Un modo insomma per ricordare ai cittadini che è ora di vaccinarsi quando arriva il momento: "In molti pensano che la terza dose va fatta quando scade il Green Pass ma non è così"