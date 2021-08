Dal primo settembre si può fare il vaccino senza prenotazione nel Lazio Domani saranno 4 milioni le persone nel Lazio che avrenno ricevuto il vaccino, circa il 77 per cento della popolazione. A partire dal primo settembre, ricorda la Regione, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione senza prenotazione, e quindi recarsi nell’hub scelto presentandosi con la tessera sanitaria.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vaccino senza prenotazione nel Lazio da mercoledì primo settembre. A partire da domani chi dovrà ancora sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 potrà farlo recandosi negli hub vaccinali open. A renderlo noto la Regione Lazio, che ha spiegato le modalità con le quali sottoporsi alla somministrazione, senza dover necessariamente passare attraverso il portale di Salute Lazio e quindi, in maniera ancora più gestibile e flessibile, a seconda dei propri impegni lavorativi e personali. Le persone che vogliono vaccinarsi possono recarsi direttamente negli hub vaccinali, per ricevere il vaccino basterà essere muniti di tessera sanitaria in corso di validità e presentarla al personale sanitario di turno. Verranno somministrati tutti i vaccini disponibili, a seconda della tipologia presente nel singolo hub al quale ci si rivolge. Resta ancora attiva anche la prenotazione tramite il portale, per chi preferisce comunque fissare prima l'appuntamento.

Sono 4 milioni le persone nel Lazio che hanno ricevuto il vaccino

La campagna vaccinale contro il Covid nel Lazio procede spedita. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato oggi ha reso noto che domani la regione raggiungerà i 4 milioni di persone vaccinate, che hanno completato l'intero ciclo di somministrazione con entrambe le dosi, circa il 77 per cento della popolazione al di sotto dei dodici anni. Tre gli open day in programma sul territorio regionale: l'open day junior, dedicato ai pazienti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, nella Asl Roma 4 in programma il 4 settembre dalle ore 8.30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano e nella Asl Roma 5 sabato 4 settembre dalle 14 alle 20, domenica 5 settembre dalle 9 alle 14 a Tivoli presso le Scuderie Estensi; l'open day over 12 nella Asl Roma 1 dal 25 agosto al 3 settembre presso il centro vaccinale San Giovanni Addolorata di via Merulana 143, dalle 8 alle 20 con ultimo ingresso ore 19 e nella Asl Frosinone dal 19 agosto in poi dalle 8.30 alle 16.30 presso la casa della salute di Pontecorvo e terzo l'open day over 18 nella Asl Rieti dal 27 agosto al 30 settembre, con vaccinazioni J&J over 18 anni dalle ore 9 alle 14 presso la Caserma Verdirosi.