Dal laboratorio di un gruppo di giovani ricercatori romani nasce Pixies, il robot mangia rifiuti Pixies è un robot mangiarifiuti ad energia solare. Il dispositivo ideato da due giorni ingegneri, raccoglie e differenzia i rifiuti e si autoricarica.

A cura di Alessia Rabbai

Il robot mangia rifiuti Pixies

Due giovani ingnegneri romani hanno ideato Pixies, un robot mangia rifiuti. Si tratta di un sistema che funziona con l'energia solare, in grado appunto di raccogliere, riconoscere e differenziare i rifiuti. Un'idea nata dalle menti di due 26enni, amici di una vita e colleghi di studi. Dopo il percorso universitario hanno fondato una startup: "Ci siamo innamorati nel pensare a come la tecnologia possa cambiare in meglio le nostre città, ispirandoci alle avanguardie degli anni Sessanta in Italia e Inghilterra – spiega Andrea Saliola, Co-funder e Ceo di Pixies – Abbiamo dunque pensato di realizzare un prodotto che fosse parte integrante della città, ma anche un'utilità, che attraverso la tecnologia, la robotica e l'automazione fosse in grado di offrire un servizio, in questo caso di clenaing, all'ambiente nel quale è stata installata.

Il dispositivo è stato programmato e opera in un'ottica di sostenibilità e circolarità ambientale: "Tutto ciò che i robot tolgono dalle strade, specialmente i rifiuti di plastica, vengono poi riutilizzati, reimmessi nella filiera produttiva, per realizzare nostri nuovi prodotti". Pixies è tra le dieci startup più attive nell’ambito Cleantech in Italia e fa parte del percorso d’accelerazione ‘Zero', l’Acceleratore Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP lanciato da CDP Venture Capital in collaborazione con LVenture Group ed ELIS, con main partner Eni e supportato anche da Acea, Maire Tecnimont e Microsoft.

Ricarica e svuotamento: come funziona il robot mangia rifiuti

"Il funzionamento del nostro dispositivo è molto semplice e simile a quello dei robot domestici – spiega Pierpaolo Ceccaranelli, Co-founder & Coo di Pixies – c'è una base di ricarica, che ha anche la funzione di panchina, dotata di pannelli solari, alla quale il robot è attaccato per la ricarica. Una volta al giorno i robot possono uscire dalla panchina e iniziano a muoversi, spostandosi in spazi sia all'aperto che al chiuso, evitando ostacoli e raccogliendo i rifiuti abbandonati in strada. Una volta pieni tornano indietro alla stazione di ricarica. Agli operatori ecologici arriva un avviso e lo svuotano come un normale cestino.