Dal deserto del Sahara a Roma: bimba di un anno operata per malformazione al palato L’équipe di Chirurgia maxillo-facciale del Gemelli ha salvato la vita a Yamila, una bimba di un anno africana, nata con una malformazione al palato.

A cura di Alessia Rabbai

L’équipe medica del Gemelli che ha operato Yamila

Yamila, una bimba di un anno nata con un la palatoschisi, una malformazione al palato, è stata operata e sta bene. Ad occuparsi di lei l'équipe medica del Policlinico Agostino Gemelli, che l'ha sottoposta ad un intervento andato a buon fine. La piccola è arrivata a Roma insieme al padre da un campo profughi del Saharawi, che si trova nel deserto del Sahara giovedì scorso 20 ottobre. Un progetto umanitario portato avanti dall'ospedale romano ed Emergenza Sorrisi Onlus. Ad occuparsi della piccola paziente sono state le UOC di Pediatria e di Chirurgia maxillo-facciale. I chirurghi Fabio Massimo Abenavoli e Enrico Foresta hanno svolto l'operazione per la correzione della palatoschisi.

L'intervento che è durato circa un'ora è andato bene, trascorsa una settimana, ieri Yamila è stata dimessa ed è tornata in Africa. Si tratta di una fessura presente fin dalla nascita quando il tessuto del palato non si unisce compoletamente durante lo sviluppo embrionale. Nascere con una malformazione di questo tipo in un campo profughi nel deserto è complicato e i bambini rischiano di morire. "Desidero ringraziare la Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS con la quale collaboriamo dal 2015 – sottolinea il dottor Fabio Massimo Abenavoli – e che ci dà la possibilità di poter aiutare pazienti in grave difficoltà, che non possono essere trattati nei loro Paesi. Ringrazio anche le autorità consolari che hanno concesso i visti e le autorizzazioni per raggiungere Roma e i medici e infermieri che hanno partecipato a questa bellissima avventura”.

“Teniamo molto a mantenere viva questa collaborazione con ‘Emergenza Sorrisi’ – afferma il professor Alessandro Moro, direttore Chirurgia maxillo-facciale, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, associato di Chirurgia maxillo-facciale all’Università Cattolica – avviata già da diversi anni e che abbiamo ripreso, dopo la battuta d’arresto dovuta al Covid. Siamo molto lieti di tornare a dare il nostro contributo a questo progetto umanitario”.