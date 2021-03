Da mercoledì 17 marzo 2021, informa la Regione Lazio, per i titolari di codice esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) sarà possibile prenotare il vaccino sul sito Prenota Vaccino. "Abbiamo superato nel fine settimane le 670mila dosi di vaccino somministrate, siamo la prima regione per over-ottanta vaccinati. Questa notte abbiamo aperto le prenotazioni per i 72enni. Apriremo l'accesso ai punti vaccinali per i non vedenti con 9 punti dedicati a loro. Il diritto al vaccino bene comune deve essere sostanziale", ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in consiglio regionale.

La prenotazione dei vaccini per le persone estremamente vulnerabili

La Regione Lazio, si ricorda, ha già cominciato la vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Essa verrà estesa ai non vedenti ed è già stata estesa, dal 23 marzo, ai cittadini titolari di invalidità civile C02 (invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento). Dal quattro marzo possono prenotare online i pazienti titolari dei seguenti codici di esenzione: RHG010 – 021.428 – RF0100 – 046.340 – RFG101 – RF0180 – RF0181 – RF0182 – RF0183 – 018.277.0 – 008.571.2 – 008.571.5 – 008.571.6 – RDG010 – 065.758.0.

Gli altri pazienti vulnerabili (non in questo elenco ma individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute, (elenco patologie – All. 3 della Circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021), devono rivolgersi alle strutture dove sono in cura o al medico di famiglia. Per la prenotazione online è necessario il codice esenzione e la tessa sanitaria.

Dal 4 marzo i genitori/caregiver dei soggetti in Assistenza Domiciliare Integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione attraverso il numero 06164161841.