Dà fuoco alla casa dove vivono l’ex compagna e il figlio di otto mesi: arrestato

Ha appiccato il fuoco all'appartamento dove vive l'ex compagna insieme al figlio di otto mesi. Rodolfo Antonio Rey Es Espinal, 40 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma con l'accusa di aver incendiato l'abitazione della donna lo scorso 14 agosto. Fortunatamente la donna e il piccolo non erano presenti nella casa, e si sono salvati. Lei, avendo ricevuto numerose minacce via messaggio dal 40enne, aveva capito che avrebbe potuto fare del male a lei e al bambino: per questo aveva lasciato l'appartamento e si stava facendo ospitare da un'amica.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. L'incendio in via Pietro Marchisio a Cinecittà è stato appiccato da Rodolfo Antonio Rey Es Espinal il 14 agosto. Inizialmente si era pensato a un rogo scattato per cause accidentali, ma i video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona hanno mostrato l'uomo che usciva dal palazzo proprio quando è divampato l'incendio. Gli agenti lo hanno quindi arrestato e portato in carcere.

Al 40enne, con un passato di violenze e maltrattamenti nei confronti della donna, che proprio per questo si era allontanata da lui insieme al figlio, era stato applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento. Ha precedenti per maltrattamenti in famiglia, problemi di alcolismo e tossicodipendenza. Già nei giorni precedenti era andato sotto casa dell'ex per insultarla e minacciarla, nonostante l'applicazione del braccialetto, che a questo punto non è chiaro se funzionasse o meno. Dopo altri messaggi in cui le diceva che l'avrebbe uccisa, lei ha lasciato l'appartamento. Giusto in tempo, visto che ha rischiato di morire lì dentro insieme al bambino.