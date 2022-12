Da cinque anni cerca chi ha perso questa fede sulla spiaggia di Santa Marinella Fabio da cinque anni cerca il proprietario di questa fede smarrita nell’estate del 2017 a Santa Marinella. Nelle scorse ore ha nuovamente postato il suo appello sui social nella speranza di riconsegnare il pegno d’amore che custodisce.

A cura di Redazione Roma

Fabio non si arrende. Da cinque anni, più precisamente dal 27 agosto del 2017, continua a cercare il proprietario della fede nuziale che ha ritrovato tra gli scogli "di fronte ai frangiflutti del porto turistico di Santa Marinella". Solo qualche ora fa ha di nuovo postato la foto sui social network nella speranza che qualcuno possa aiutarlo nella sua missione romantica: restituire quel pegno d'amore al suo proprietario.

"Nelle ricerche passate avevo già trovato una testimone che il giorno prima aveva visto un signore (fascia d'età tra i 50 ed i 70 anni) lamentarsi di essersi appena perso la fede nuziale. – scrive Fabio – L'età presunta del signore che l'ha persa lo fa rientrare nella generazione che potrebbe anche non utilizzare i social, quindi se conoscete qualcuno che frequenta quella zona d'estate chiedetegli se ha perso una fede. Contattatemi scrivendomi il nome della moglie e la data di matrimonio incise sulla fede".

Nel post chiarisce che riconsegnerà l'anello solo a chi fornirà i dati corretti, ovvero il nome degli sposi e la data incisa all'interno della fede nuziale. "So che verrò innondato di richieste come le scorse volte. Per come era posizionata tra le rocce, la fede può essere stata smarrita solo li in quella spiaggia, quindi se la avete persa a Fregene… mi spiace", e in effetti solo il post ci sono diverse persone che forniscono date e nomi di fedi smarrite in questi anni ma nessuna delle quali corrisponde. E anche se non sarà la volta giusta Fabio non demorde e continua a custodire l'anello, nella speranza un giorno di poter restituire ai legittimi proprietari il pegno dell'amore che si sono giurati.