Da anni veniva picchiata e insultata davanti alle figlie piccole: denunciato il compagno Alla fine di settembre, dopo l'ennesimo episodio di violenza, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo compagno. Quest'ultimo è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna.

A cura di Enrico Tata

La picchiava e la insultava continuamente, da anni e anche davanti alle figlie piccole. Lei una donna residente a Viterbo ma di origini dominicane, lui un 38enne domenicano.

Picchiata per anni anche davanti alle figlie piccole

Alla fine di settembre, dopo l'ennesimo episodio di violenza, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo compagno. Stando a quanto ricostruito dagli agenti di polizia, l'uomo era arrivato più volte a picchiarla anche davanti alle figlie minorenni di lei, avute da una precedente relazione.

Ieri il giudice per le Indagini preliminari di Viterbo ha emesso nei confronti dell'uomo un provvedimento restrittivo. Il responsabile delle violenze ha ricevuto infatti un divieto di avvicinamento alla vittima.

A Latina un uomo arrestato per aver picchiato e aver minacciato la moglie con un coltello

A Terracina, provincia di Latina, un uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con le accuse di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un cittadino tunisino di 68 anni residente a Terracina. Stando a quanto si apprende, il 68enne avrebbe minacciato la moglie armato di coltello al culmine di una litigata nata per futili motivi all'interno del loro appartamento. L'uomo avrebbe utilizzato il coltello per spaventare la moglie, ma poi l'avrebbe aggredita con schiaffi e pugni.

La vittima è stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario all'ospedale Fiorini di Terracina, da cui è stata dimessa con lesioni giudicate guaribili in cinque giorni dai medici.