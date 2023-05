Cucciolo di volpe cade nella piscina di una scuola a Montesacro: salvata da un prof È caduto in una piscina piena d’acqua di una scuola a Montesacro dove sarebbe potuto affogare. Non appena notato, il cucciolo di volpe è stato salvato e affidato alle cure della Lipu.

A cura di Beatrice Tominic

È stato notato a fine giornata in una delle vecchie piscine dell'Ex Gil, dell'istituto comprensivo Maria Montessori, in viale Adriatico, nel quartiere Montesacro: un cucciolo di volte era caduto in piscina dove stava arrancando per tenersi a galla. La scuola, con la piscina aperta e quella scoperta, era accessibile in via straordinaria per un evento di presentazione dei progetti di riqualificazione della struttura e la volpacchiotta, passando a bordo vasca, deve essere scivolata: "È stato grazie ad Esmeralda che siamo riusciti a prenderla e a portarla al centro Lipu di Roma, centro di recupero della fauna selvatica!", ha scritto sui social network Paolo Marchionne, presidente del II Municipio, dove è stata avvistata la volpe.

Il salvataggio della volpe

"Ero a casa quando mi ha chiamato il professor Reale che in quel momento si trovava a a scuola per dirmi che c'era una volpe in piscina: mi sono accertata subito che fosse viva, perché qualche giorno fa un altro animale selvatico è morto dopo essere caduto in acqua", ha dichiarato a il Messaggero Esmeralda Volpe Vicepresidente del Consiglio d’Istituto.

Recuperare la volpe non è stato facile, sono serviti un retino e un cestino: impaurita provava a scappare nella parte alta della piscina. "Abbiamo provato a contattare gli organi competenti, come il 112 e i vigili del fuoco, ma alla fine il professor Reale è riuscito a prenderla e a metterla in salvo". Era infreddolita e spaventata, ma le sue condizioni di salute erano buone e, insieme al presidente del III Municipio, è stata trasportata nel centro Lipu: il cucciolo, una piccola femmina di volpe, verrà sottoposta alle cure necessarie dai volontari del centro e presto tornerà in libertà dove potrà mettersi alla ricerca della sua famiglia.