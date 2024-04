video suggerito

Cuccioli di cane uccisi a bastonate e abbandonati in campagna: denunciato un allevatore Un allevatore è stato denunciato, per aver ucciso a bastonate tre cuccioli di maremmano nelle campagne di Fiano Romano. Ad incastrarlo una volontaria di Earth e i carabinieri, che lo hanno identificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha ucciso tre cuccioli di maremmano a bastonate, abbandonandoli nella campagna romana. Il grave episodio di violenza sugli animali è avvenuto nel Comune di Fiano Romano, nella mattinata di martedì scorso 2 aprile. Autore del gesto è un allevatore locale, che ha colpito ripetutamente i cuccioli con un bastone, per poi lanciarli in aria e farli schiantare al suolo. Ad assistere alla scena cruenta è stata una guardia zoofila dell'associazione animalista Earth. La volontaria ha cercato di fermarlo e ha subito chiamato i carabinieri, prendendo la targa del veicolo.

I tre cuccioli avevano il cranio fratturato

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo forestale di Sant'Oreste, che hanno rintracciato e denunciato l'allevatore, grazie al loro intervento tempestivo. L'uomo ha dato spiegazioni confuse, dicendo in un primo momento di aver trovato i cuccioli già morti, ma i segni delle percosse lo hanno smascherato. Li avrebbe invece uccisi, perché la mamma non li allattava e non poteva prendersene cura in quanto aveva altri cani. I militari hanno trovato i cuccioli abbandonati tra le sterpaglie, nascosti in un cespuglio di rovi. Hanno notato subito che avevano evidenti segni di fratture craniche ed era urgente portarli in una clinica veterinaria. Due sono morti a causa delle gravi lesioni e traumi riportati a seguito delle percosse, mentre il terzo, in condizioni disperate, è stato necessario sopprimerlo, praticandogli l'eutanasia. Aveva il cranio completamente fratturato.

"Controlli seri e pene reali per chi si macchia di questi orrendi reati"

L'associazione Earth ha denunciato l'allevatore alla Procura della Repubblica, chiedendo che sia imputato del reato di uccisione volontaria di animali, con le aggravanti della crudeltà e che gli vengano sequestrati gli altri cani che possiede. "Esiste un mondo che fingiamo di non vedere – commenta la drammatica vicenda Valentina Coppola, presidente di Earth – fatto di gente per cui è normale soffocare o uccidere a bastonate i cuccioli dei propri cani invece di sterilizzare. Bisogna lavorare sulla sensibilizzazione e sull'opinione pubblica, ma nel frattempo c'è necessità di controlli seri e di pene reali per chi si macchia di questi orrendi reati".