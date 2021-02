Il vaccino per gli under 55 AstraZeneca nel Lazio sarà somministrato seguendo l'ordine di età e non le categorie individuate dal ministero della Salute. Non saranno quindi autisti di bus, insegnanti, detenuti e forze dell'ordine a ricevere per primi il vaccino, ma si procederà per anno di nascita. In questo modo, sostengono dalla Regione Lazio, si procederà più spediti con la somministrazione delle dosi. Queste saranno somministrate dai medici di base che hanno aderito al bando della Regione Lazio per vaccinare negli studi, e saranno sempre loro a raccogliere le prenotazioni per AstraZeneca. Secondo quanto Il Messaggero inoltre, le vaccinazioni anti-covid per gli under 55 potrebbero partire già dalla fine della prossima settimana. Al momento sono 1300 gli studi dei medici di base che hanno aderito al bando della Pisana per procedere con le vaccinazioni. Non è escluso che questi numeri possano aumentare nei prossimi giorni dato che il bando è ancora aperto. I vaccini AstraZeneca arriveranno in Italia il 10 febbraio, nel Lazio entro il 15. Sono una prima tornata di 428mila flaconi e una seconda da 661mila. Al Lazio spetta il 10% di quelle dosi.

Il Lazio prima regione a vaccinare over 80

Il Lazio è la prima regione ad aver già cominciato a raccogliere le prenotazioni dei vaccini per la popolazione over 80. La somministrazione delle prime dosi avverrà l'8 febbraio, sono già centinaia di migliaia di anziani che hanno chiesto di poter accedere al vaccino e che hanno prenotato un appuntamento. Secondo quanto dichiarato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, saranno inizialmente somministrate 3600 dosi al giorno, che aumenteranno nel caso in cui le forniture di vaccino siano maggiori rispetto alle previsioni. Alessio D'Amato aveva chiesto all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di "fare un atto di coraggio" e approvare il vaccino russo, Sputnik V. Secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet, Sputnik V avrebbe una efficacia del 91,6%.