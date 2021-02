“Lo studio dell’autorevole rivista scientifica ‘Lancet' conferma la validità e l’efficacia del vaccino russo Sputnik. È ora importante che si proceda nelle autorizzazioni delle autorità regolatorie. Avere un’arma in più in questa guerra è fondamentale, non c’è tempo da perdere”. Ad aprire al vaccino russo è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, dopo che l'efficacia di Sputnik V contro il Covid-19 è stata stimata del 91,6%. Lo studio della rivista Lancet è stato confermato da esperti indipendenti. Secondo quanto rilevato dai risultati preliminari, il vaccino è stato ben tollerato dai volontari sopra i 18 anni e ha mostrato ‘grande efficacia'.

Vaccino russo, solo eventi avversi lievi

Il vaccino russo, già ampiamente utilizzato in America Latina e Ungheria, sta riscuotendo sempre di più l'interesse dell'Europa. "Gli eventi avversi gravi (quelli che hanno richiesto il ricovero in ospedale) sono stati rari sia nel gruppo placebo (0,4 [23/5.435]) che nel gruppo del vaccino (0,2% [45/16.427]) e nessuno è stato considerato associato alla vaccinazione – si legge nella nota di accompagnamento allo studio – Sono stati riportati quattro decessi nello studio, nessuno dei quali è stato considerato legato al vaccino. La maggior parte degli eventi avversi riportati sono stati lievi, tra cui sintomi simil-influenzali, dolore nel sito di iniezione e debolezza o scarsa energia".

Lazio prima regione a vaccinare over 80

Circa 100mila persone sono riuscite a prenotare la prima dose di vaccino nel Lazio ieri, nella prima giornata di apertura alle prenotazioni. Nonostante alcune difficoltà con il sito dovute all'alta affluenza di richieste, il Lazio è la prima regione in Italia a pianificare le vaccinazioni per gli over 80. Da settimane va inoltre avanti una campagna informativa che ha reso pubblico il cronoprogramma delle vaccinazioni, spiegando come fare per accedere ed elencando tutte le Faq per essere preparati in vista della prenotazione. Nonostante questo, sono molte le polemiche agitate per i problemi legati alla registrazione sul sito. Criticità che innegabilmente ci sono state, ma che non hanno impedito a migliaia di persone di prenotarsi già nella prima giornata.