La Asl di Viterbo ha comunicato che sono 70 in tutto le suore del Convento di Tuscania positive al Coronavirus. Alle venti contagiate di cui era stata data notizia ieri, si sommano altri 50 tamponi positivi rilevati nella giornata di oggi.

Coronavirus, 70 suore positive nel Convento di Tuscania

"Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus", ha comunicato comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Come appreso da Fanpage.it i focolai nei conventi del Viterbese emersi nei giorni scorsi (Celleno e Montefiascone) oltre a quello di oggi, hanno tutti un link epidemiologico al convento di San Francesco a Bagnoregio, con 104 suore positive. Le religiose avrebbero avuto infatti con un contatto con un gruppo di suore di Latina, durante un momento di preghiera

Focolaio nel convento di San Francesco a Bagnoregio: 104 suore contagiate

Sono infatti oltre cento le suore risultate positive al coronavirus nel convento di San Francesco a Bagnoregio. Le 104 religiose che hanno contratto il Covid hanno un’età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono tutte asintomatiche o mostrano sintomi lievi e non c’è alcun ricovero. La situazione è monitorata dalla Asl di Viterbo.

In un convento di Montefiascone 36 frati infettati

Trentasei frati sono risultati contagiati in un convento di Montefiascone in provincia di Viterbo. La positività al Coronavirus dei religiosi è emersa a seguito delle indagini della Asl, che ha avviato il contact tracing e messo in isolamento la struttura.

Nel Lazio l'indice di contagio è in calo. Il valore RT complessivo è all'1,04. Nella città di Roma sotto a 1 e precisamente a 0.98. L'RT nelle province: a Viterbo 0.53, a Latina 1.65, a Frosinone 1.04 e a Rieti 1.03.