Covid Lazio, oggi 940 contagi e 15 morti, 488 casi a Roma: i dati del bollettino Il bollettino di oggi, lunedì 22 novembre 2021: nel Lazio sono stati diagnosticati 940 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 15 decessi.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 22 novembre 2021, 940 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche il decesso di 15 persone. I casi a Roma città sono a quota 488. Sono stati processati quasi 9mila tamponi molecolari e 18mila tamponi antigenici per un totale di 27mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4 per cento.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

I pazienti ricoverati sono 656, più 20 rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 84, più uno rispetto a ieri. Rispetto a un anno fa si sono registrati 5 decessi in meno, quasi 1600 casi in meno. I ricoverati in area medica sono 2600 in meno e sono 255 i ricoverati in terapia intensiva in meno.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 181 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 284 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 142 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 3 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 22 novembre 2021

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati 114 pazienti positivi, di cui 6 in via di dimissione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 24. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono finora 3.377, si legge nel bollettino pubblicato oggi dall'ospedale romano.