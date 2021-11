Covid Lazio, oggi 1283 nuovi casi e 6 morti: 605 contagi a Roma Sono 1293 i nuovi casi di coronavirus comunicati dalla Regione Lazio. Sei le persone decedute a causa della covid-19, quattro non erano vaccinate.

A cura di Natascia Grbic

I nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore sono 1283. Sei le persone decedute, due in più rispetto a ieri, e 793 le guarite. Sono stati processati oltre 19mila molecolari e oltre 31mila antigenici, per un totale di 51.259 tamponi. Salgono i ricoveri e le terapie intensive, il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono 605, nelle province 348. "Su sei decessi quattro non hanno ricevuto la vaccinazione – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – nel Lazio sono state superate le 9 milioni e 150mila somministrazioni, in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato l'87% delle intere somministrazioni. Il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose, e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose".

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 194 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 253 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 88 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 137 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 101 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.