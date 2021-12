Covid Lazio, oggi 1006 casi e 10 morti: 543 contagi a Roma Sono 1006 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Dieci le persone decedute, di cui sette non avevano ricevuto il vaccino.

Sono 1006 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di oggi, lunedì 6 dicembre. Sono dieci le persone decedute, mentre le guarite ammontano a 713. Sono stati processati 12.665 molecolari, 15.747 per un totale di 28.402 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%, mentre i casi nella città di Roma sono 543. 765 le persone ricoverate in tutto in area medica, 99 i pazienti in terapia intensiva. "Dei dieci decessi, sette non erano vaccinati – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 24357, i pazienti ricoverati sono 765, dei quali 99 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 23493 persone. In totale sono morte 9022 persone e ne sono guarite 399520. Il totale dei casi esaminati è di 432899.

I casi Asl per Als

Asl Roma 1: sono 191 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 314 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 38 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 24 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 19 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 13 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.