Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha approvato un nuovo sito di produzione del vaccino anti Covid-19 di Johnson&Johnson. La produzione verrà effettuata ad Anagni, provincia di Frosinone, dalla Catalent Anagni SRL. Dovrebbe tuttavia trattarsi del solo infialamento delle dosi. Il sito si occuperà della fornitura di questo farmaco ai Paesi dell'Unione Europeo. Questa decisione non richiede un ulteriore passaggio della Commissione Europea e quindi la produzione comincerà immediatamente.

Questo il comunicato stampa sul sito di Ema, l'agenzia europea del farmaco:

MA’s committee for human medicines (CHMP) has approved an additional manufacturing site for the production of COVID-19 Vaccine Janssen, the COVID-19 vaccine developed by Janssen-Cilag International NV.

The site, located in Anagni, Italy, is operated by Catalent Anagni SRL. The site will perform finished product manufacturing.

The site is expected to support the continued supply of COVID-19 Vaccine Janssen in the European Union.

This recommendation does not require a European Commission decision and the site can become operational immediately.