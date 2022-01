Covid Lazio, il 22 gennaio 14821 nuovi casi e 13 morti: 7488 contagi a Roma Sono 14.821 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Tredici le persone decedute a causa della covid-19.

A cura di Natascia Grbic

Sono 14.821 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato la Regione nel bollettino di oggi, sabato 22 gennaio 2022. Sono stati processati 14.821 molecolari e 87.107 antigenici per un totale di 110.232 test. Le persone decedute sono 13, le guarite 7.081. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'13,4%. I casi nella città di Roma sono 7.488, nelle province 3.660. "Oggi sono in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Vaccinarsi in gravidanza è importante, attiveremo una serie di iniziative insieme alle società scientifiche per promuovere la vaccinazione in gravidanza. È un elemento di sicurezza".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 264.627. I pazienti ricoverati in area medica sono 1.945, 206 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 262.476 persone. In totale sono morte 9.633 persone e ne sono guarite 499.194. Il totale dei casi esaminati è 773.454.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.766 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.049 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.673 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 676 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.049 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.561 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 485 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 565 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.