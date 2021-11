Covid Lazio, il 13 novembre 1067 contagi e 9 morti, 498 casi a Roma: i dati del bollettino La Regione Lazio ha diffuso il bollettino odierno sull’andamento dei contagi: sono stati diagnosticati oggi, sabato 13 novembre, 1.067 nuovi casi positivi e 9 decessi.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 13 novembre, 1.067 nuovi casi positivi, praticamente lo stesso numero di ieri, e 9 decessi, 4 in più rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 498. Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 15mila tamponi molecolari e 35mila tamponi antigenici per un totale di circa 50mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 550, più 13 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 69 e i pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 580.

Monitorata la situazione nel comune di Aprilia, in provincia di Latina, per l'elevata incidenza dei casi.

Asl Roma 1: sono 217 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 191 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 90 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati attualmente 99 pazienti positivi, 6 in più rispetto a ieri. Due di questi sono in via di dimissione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 21, due in più di ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, a questa mattina, sono 3.346, si legge nel consueto bollettino diffuso dall'ospedale romano.