Covid Lazio, il 12 gennaio 12.027 casi e 15 morti: 5.063 contagi a Roma Sono 12.027 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Quindici le persone decedute secondo il bollettino del 12 gennaio 2022.

A cura di Natascia Grbic

Sono 12.027 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio. Sono stati processati 29.612 molecolari e 79.927 antigenici per un totale di 109.539 test. Quindici le persone decedute, 4.993 le guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%, i casi a Roma città 5.063. Nelle province 3.264. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha fatto sapere che rispetto al 12 gennaio dello scorso anno ci sono "1.242 ricoveri in meno in area medica, 124 in meno in terapia intensiva e 27 decessi in meno.".

I dati sui ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 188.372. I pazienti ricoverati in area medica sono 1.629, 202 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 186.541 persone. In totale sono morte 9.438 persone e ne sono guarite 447.150. Il totale dei casi esaminati è 644.960.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h