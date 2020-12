in foto: Coronavirus Lazio

Oggi, martedì primo dicembre, nel Lazio sono stati diagnosticati 1669 casi di coronavirus, 80 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati circa 27mila tamponi contro i circa 20mila di ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 64 decessi, 25 in più rispetto ai 39 comunicati ieri. Il rapporto casi positivi su tamponi effettuati scende al 6 per cento. "Si consolida il rallentamento. Roma Capitale per il secondo giorno consecutivo sotto i mille casi. Il rigore richiesto ai cittadini sta producendo gli effetti attesi e bisogna proseguire per questa strada senza ripetere gli errori di questa estate", il commento della Regione.

Le cifre sui ricoveri per coronavirus nel Lazio

I pazienti Covid-19 positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali sono 3241. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 352. In isolamento domiciliare ci sono oltre 87mila persone. In totale i positivi nel Lazio sono quasi 91mila. Complessivamente sono morti 2431 pazienti nel Lazio, sono guarite 28mila persone e sono stati esaminati oltre 121mila casi di coronavirus.

I contagi di coronavirus nel Lazio

Asl Roma 1: sono 464 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quaranta sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 365 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquaranta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 92 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 245 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 104 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 19 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani: 240 pazienti ricoverati

I pazienti ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma sono in totale 240, due in meno rispetto a ieri. Di questi, 38 pazienti (-1 rispetto a ieri) necessitano di terapia intensiva. Stando a quanto comunica l'ospedale romano, i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.368.