Covid Lazio, bollettino di venerdì 10 settembre: 346 nuovi casi e 2 morti, 130 contagi a Roma Sono 346 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio, due invece le persone decedute nelle ultime 24 ore. “Calano i decessi i ricoveri e le terapie intensive – fa sapere D’Amato – In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati”.

Oggi, venerdì 10 settembre, sono 346 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. Sono stati processati oltre 10mila tamponi e oltre oltre 12antigenici per un totale di oltre 22mila test. Sono 2 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore. A Roma città i contagi sono stati 130. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 1,5%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 92. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera. "Calano i decessi i ricoveri e le terapie intensive – fa sapere D'Amato – In attesa della circolare del Ministero della Salute e del consenso informato per avviare la terza dose a immunodepressi e trapiantati".

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 13019. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 457, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 57. In isolamento domiciliare ci sono 12505 persone. In totale sono morte 8563 persone e ne sono guarite 356753. Il totale dei casi esaminati è di 378335.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 72 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 60 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Latina: si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Viterbo: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 10 settembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 74 pazienti positivi al Covid. Di questi, 15 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 3117 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.