Covid Lazio, bollettino di sabato 6 novembre: 697 nuovi casi e 2 morti, 286 contagi a Roma Oggi domenica 7 novembre nel Lazio si sono registrati 697 nuovi casi di Covid-19 e due nuovi morti. A Roma città sono 286 i nuovi pazienti positivi. Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva che sono 59, mentre aumenta leggermente di due unità il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari a cifra 482.

Il bollettino di oggi – domenica 7 novembre 2021 – sull'andamento della pandemia di Covid-19 nel Lazio, fa registrare 697 nuovi casi positivi (ieri erano stati 807), dei quali 286 si sono registrati a Roma Città, su 13.784 tamponi molecolari e 19.751 antigenici, per un rapporto tra positivi e tamponi del 2%. Oggi si sono registrati due nuovi decessi di pazienti positivi alla Covid-19, tre in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Stabile il numero di posti letto occupati nei reparti di terapia intensi va (59), mentre aumenta leggermente di due unità il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari a cifra 482 (+2).

Coronavirus: decessi, guariti, ricoverati nel Lazio

Al momento sono 10.944 i pazienti positivi al Covid nel Lazio, di questi 482 sono ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e 59 in condizioni più gravi nei reparti di terapia intensiva. In tutto dall'inizio della pandemia sono morte 8.827 nel Lazio, mentre i guariti hanno raggiunto quota 379.548 su 399.319 casi esaminati.

Johnson & Johnson: richiamo per tutti dopo 18o giorni senza prenotazione

Boom di somministrazione di vaccini rispetto allo stesso giorno di una settimana fa +28%, di questi il 54% sono terze dosi, il 33% seconde dosi e il 13% prime dosi. Arrivano ora indicazioni chiare sulla vaccinazione di chi ha ricevuto la monodose di Johnson & Johnson. "È necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla terza dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 18o giorni, senza aspettare la scadenza del Green Pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali", chiarisce la nota dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. In tutto sono state inoculate 8,8 milioni di dosi, coprendo il 92% della popolazione adulta e completando il percorso vaccinale dell'86% degli over 12. Per quanto riguarda la terza dose ne sono già state somministrate 300.000.

Covid: morti e nuovi positivi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 43 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore