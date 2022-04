Covid Lazio, bollettino di sabato 2 aprile: 9.115 nuovi casi, 4 morti e 4.065 contagi a Roma Il bollettino di oggi, sabato 2 aprile 2022, sull’andamento della pandemia di Covid-19 del Lazio emesso dall’assessorato regionale alla Sanità.

Nel Lazio si sono registrati nelle ultime 24 ore 9.115 nuovi casi di cittadini positivi al Covid-19. Il dato è stato diffuso poco fa dal bollettino di oggi – sabato 2 aprile 2022 – emesso dall'assessorato regionale alla Salute della Regione Lazio. In tutto sono stati effettuati 60.218 tamponi, di cui 10.069 tamponi molecolari e 50.149 tamponi antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 15,1%, mentre i decessi registrati sono stati 4 (ieri erano stati 9). A Roma città i nuovi casi registrati sono stati 4.065. Stabile il numero dei pazienti ospedalizzati in terapia intensiva e non.

L'andamento della pandemia di Covid-19 nel Lazio: casi attivi e ospedalizzazioni

Nel Lazio sono 130.033 i casi attualmente positivi. Di questi si trovano ricoverati nei reparti non di terapia intensiva 1.193 pazienti e 76 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 128.764 persone. I pazienti deceduti dall'inizio della pandemia sono 10.791, i guariti 1.163.697, in tutto i casi registrati sono stati 1.304.521.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.706 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 1.327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 369 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 1.281 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 909 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 1.013 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 970 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 297 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore