Covid Lazio, bollettino di oggi sabato 26 febbraio: 3.900 nuovi casi e 6 morti, 1.838 contagi a Roma Sono 3.900 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio come reso noto dal bollettino della Regione Lazio. I nuovi decessi sono stati 6, mentre calano i livelli delle ospedalizzazioni.

L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha diffuso pochi minuti fa il bollettino odierno sull'andamento della pandemia di Covid-19, riportando i numeri delle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati in tutto 39.962, di cui 7.119 tamponi molecolari e 32.843 test anti genici. I nuovi casi positivi emersi dall'attività di test sono stati 3.900 (-582 rispetto a ieri), di cui 1.838 si sono registrati a Roma città. Il rapporto tra tamponi è positivi è al 9,7%. Si registrano nuovi 6 decessi (-17 rispetto alle 24 ore precedenti) mentre i guariti sono 9.482. Diminuiscono i numeri delle ospedalizzazioni, che fanno segnare un -57 nei reparti covid ordinari e -5 tra i ricoverati in terapia intensiva.

L'andamento della campagna vaccinale nel Lazio

L'assessorato ricorda che sono attive sul portale regionale le prenotazioni per il vaccino Novavax sono attive, in particolare per le prime dosi e che negli hub vaccinali l'accesso è libero senza bisogno di prenotazione. "Superata quota 13 milioni e 200 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 79% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%", si legge nella nota.

I nuovi casi di Covid-19 Asl per Asl:

Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 513 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 426 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 383 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 378 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore