Covid Lazio, bollettino di oggi lunedì 28 marzo: 7.409 casi positivi, 5 morti e 3660 contagi a Roma Lazio, il bollettino di oggi: 7.409 nuovi casi positivi di Covid, oltre mille in meno rispetto a ieri. Si registrano anche 5 decessi, 7 in meno rispetto a ieri.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 27 marzo 2022, 7.409 nuovi casi positivi di Covid, oltre mille in meno rispetto a ieri. Si registrano anche 5 decessi, 7 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.667 tamponi molecolari e quasi 38mila tamponi antigenici per un totale di 44mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 3.660.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

I pazienti Covid positivi ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1127, sette in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 74, quattro in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.581 persone.

Nel Lazio sono 119.297 le persone attualmente positive al Covid-19. Di queste, 118.096 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia nel Lazio sono decedute in tutto 10.734 persone e ne sono guarite 1.122.854.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.437 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.191 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.032 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 315 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 640 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.036 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 736 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 770 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 169 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 361 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.