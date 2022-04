Covid Lazio, bollettino di oggi lunedì 18 aprile: 1.986 nuovi casi e 4 morti, 1.272 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi 18 aprile 2022: 1.986 nuovi casi e 4 morti. A Roma città i contagi sono 1.272.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, lunedì 18 aprile 2022, nella regione Lazio si sono registrati 1.986 nuovi pazienti positivi all'infezione di Covid- 19, 4.212 in meno rispetto alla giornata di ieri, domenica 17 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.630 tamponi, di cui 2.946 molecolari e 10.684 antigenici: il rapporto fra numero di tamponi effettuati e quello delle nuove persone contagiate dal virus è pari al 14,5%. Come comunica l'assessore alla Salute Alessio D'Amato, oggi sono stati registrati anche 4 morti, uno in meno rispetto ad ieri e 601 persone guarite dal virus. Nella città di Roma, oggi, si contano infine 1.272 pazienti positivi e nelle province 326.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio gli attuali casi positivi sono 147.270. Si contano 146.041 persone in isolamento domiciliare, mentre nelle strutture ospedaliere sono 1.166 le persone ricoverate nei reparti ordinari e 63 quelle che si trovano in terapia intensiva, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri. In totale, dall'inizio della pandemia, sono morte 10.940 persone mentre 1251.159 sono guarite a fronte di 1409.369 casi presi in esame.

I nuovi casi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 520 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Leggi anche A Shanghai si torna a morire per Covid nonostante il lockdown duro: le prime 3 vittime

Asl Roma 2: sono 325 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 427 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 48 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 183 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 157 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Covid nelle province

Asl di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.