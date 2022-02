Covid Lazio, bollettino di oggi domenica 6 febbraio: 8.483 nuovi casi e 9 morti, 3.917 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, domenica 6 febbraio 2022: 8.483 nuovi casi positivi e 9 decessi. Nella città di Roma i contagi sono 3917.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, domenica 6 febbraio 2022, nel territorio della regione Lazio si sono registrati 8.483 nuovi casi positivi all'infezione di Covid-19 su un totale di 79.263 tamponi effettuati, di cui 16.679 molecolari e 62.584 antigenici: il rapporto fra il numero di tamponi e i pazienti risultati positivi è di 10,7%.

Nelle ultime 24 ore le persone guarite sono 8.109, mentre i morti sono 9, 14 in meno della giornata di ieri, sabato 5 febbraio, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nella città di Roma, infine, oggi si contano 3.917 contagi e nelle province 2229.

Dati ospedalieri della regione Lazio

All'interno della regione Lazio, nella giornata di oggi, gli attuali casi positivi al coronavirus sono 278607. Fra questi, 276351 persone si trovano in isolamento domiciliare, 2060 sono ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e 196 si trovano, invece, in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri). Dall'inizio della pandemia nella regione Lazio, su 946020 casi esaminati, sono morte 9973 persone e ne sono guarite 657440.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.231 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.304 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 399 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 809 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 713 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 873 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.