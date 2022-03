Covid Lazio, bollettino di oggi 5 marzo: 3934 nuovi casi positivi, 5 morti, 1876 contagi a Roma Il bollettino di oggi, 5 marzo, diffuso dalla Regione Lazio: sono 3.934 i nuovi casi positivi, più 232 rispetto a ieri.

Sono stati diagnosticati oggi, sabato 5 marzo 2022, 3.934 nuovi casi positivi, più 232 rispetto a ieri. La Regione Lazio comunica anche 5 decessi, meno 15 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.876. Sono stati processati oltre 9mila tamponi molecolari e oltre 29mila tamponi antigenici per un totale di 38.761 test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è al 10,1 per cento.

Dati ospedalieri della regione Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio sono 1.126, meno 43 rispetto a ieri, e quelli ricoverati in terapia intensiva sono 92, uno in più rispetto a ieri. Gli attuali casi positivi sono 114.148, di cui quasi 113mila in isolamento domiciliare. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia è di 10.493 e il totale dei guariti è di 969.301. In totale sono stati esaminati oltre un milione di casi dall'inizio dell'emergenza solo nel Lazio.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 491 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 774 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 237 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.105 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 355 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 470 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.