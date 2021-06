Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 5 giugno, 210 nuovi casi di coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 93. La Regione Lazio ha comunicato anche 9 decessi, stesso numero di ieri. Sono stati elaborati 11mila tamponi molecolari nelle ultime 24 ore e anche 16mila antigenici per un totale di circa 27mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7 per cento.

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Nel Lazio i casi positivi ad oggi sono 17.889. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 750. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 126 e le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 12.013.

I nuovi casi nel Lazio Al per Asl

Asl Roma 1: sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 2: sono 25 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: sono 25 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 6: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl di Latina: sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Frosinone: si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 5 giugno

Sono 118 i pazienti positivi a Covid-19 ricoverati ad oggi, 5 giugno, all'ospedale Spallanzani di Roma. Sono 8 in meno rispetto a ieri. Ventidue pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, tre in meno rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.682, si legge nel consueto bollettino.